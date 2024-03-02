Borussia Dortmund, Union Berlin karşısında iki golle güldü

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Almanya Bundesliga'nın 24. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geldi.
Stadion An der Alten Försterei'de oynanan müsabakada Dortmund, sahadan 2-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı.
Dortmund, deplasmanda galip geldi
Karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Karim Adeyemi ve 90. dakikada Ian Maatsen attı.
Borussia Dortmund'da Salih Özcan, 66. dakikada oyuna dahil oldu.
Borussia Dortmund, 2 maç sonra kazandı
Ligde 2 maç sonra kazanan Borussia Dortmund, 44 puana yükseldi. Union Berlin, 25 puanda kaldı.
Dortmund, ligde gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak.
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