Borussia Dortmund, Union Berlin'i dört golle geçti Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund sahasında Union Berlin'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip Borussia Dortmund, 4-2'lik skorla kazandı.

Dortmund üç puanı dört golle aldı

Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Niclas Füllkrung, 49. dakikada Nico Schlotterbeck, 54'. dakikada Julian Brandt ve 71. dakikada Julian Ryerson kaydetti.

Union Berlin'in gollerini 9. dakikada Robin Gosens ile 31. dakikada penaltı vuruşundan Leonardo Bonucci kaydetti.

Ev sahibi ekipte milli oyuncu Salih Özcan karşılaşmaya 83. dakikada dahil oldu.

Union Berlin 6 puanda kaldı

Bu galibiyetle birlikte Borussia Dortmund puanını 17 yaparken, Union Berlin 6 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund evinde Werder Bremen'i konuk edecek. Union Berlin de sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.