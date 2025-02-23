Borussia Dortmund, Union Berlin'i parçaladı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund, Union Berlin'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Diogo Leite (KK); 40, 75, 80 ve 83. dakikalarda Sehrou Guirassy ile 89. dakikada Maximillian Beier kaydetti.
32 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 32 yapan Borussia Dortmund, ligdeki bir sonraki maçında St. Pauli deplasmanına gidecek.
24 puanda kalan Union Berlin ise Holstein Kiel'i ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış