Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanında 3 puanı aldı

Almanya Bundesliga'nın 25. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.
Weserstadion'da oynanan müsabakayı konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.
Dortmun'un gollerini; 21. dakikada Donyell Malen ve 38. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Ev sahibi Werder Bremen'in tek golü ise 70. dakikada Justin Njinmah'tan geldi.
Salih sonradan oyuna girdi
Dortmund'da Marcel Sabitzer 45+1'de direkt kırmızı kart görürken, milli futbolcu Salih Özcan 65. dakikada Niklas Füllkrug'un yerine oyuna dahil oldu.
Dortmund, puanını 44 yaptı
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 44'e yükseltirken, Werder Bremen 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Werder Bremen deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.
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