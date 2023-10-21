Borussia Dortmund, Werder Bremen'i tek golle geçti

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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund, Werder Bremen'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi tek golle kazanarak maç fazlasıyla zirveye yükseldi.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken maçta dakikalar 67'yi gösterdiğinde Julian Brandt, Emre Can'ın asistinda topu filelerle buluşturarak takımına üç puanı getiren isim oldu.
Salih Özcan oynamadı
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund üst üste 5. galibiyetini alarak namağlup şekilde ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Werder Bremen ise 6 puanda kalarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
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