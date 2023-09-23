Borussia Dortmund, Wolfsburg'u tek golle geçti

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Almanya Bundesliga'nın 5. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Dortmund oldu.
Sarı-siyahlı ekibe 3 puanı getiren golü 68. dakikada Marco Reus kaydetti.
Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcumuz Salih Özcan'da karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Dortmund, 11 puana çıktı
Ev sahibi takım bu galibiyetle beraber puanını 11'e yükseltirken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.
Borussia Dortmund ligin 6. haftasında Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşırken, Wolfsburg evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.