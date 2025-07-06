Borussia Dortmund'u yenen Real Madrid yarı finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanyol devi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, ABD'nin New York kentinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan Real Madrid, yarı finale yükselen taraf oldu.

Borussia Dortmund'un Kulüpler Dünya Kupası macerası ise sona erdi.

Real Madrid, yarı finalde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

ARDA'DAN 2 ASİST

Milli futbolcu Arda Güler'in pasına güzel bir dokunuş yapan Gonzalo Garcia, 10. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'in ikinci golü 20. dakikada Fran Garcia'dan geldi.

Borussia Dortmund, Maximilian Beier'in golüyle 90+3. dakikada 2-1'i yakalasa da sadece bir dakika sonra Arda Güler'in asistiyle Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, skoru 3-1'e getirdi.

Real Madrid'in savunmacısı Dean Huijsen, ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken Borussia Dortmund, penaltı kazandı.

Penaltıyı kullanan Serhou Guirassy, maçın skorunu belirledi: 3-2.