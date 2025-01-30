Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak.