Borussia Mönchengladbach'ı rahat geçen Stuttgart sezonu 2. bitirdi

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Almanya Bundesliga'nın 34. ve son hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart kozlarını paylaştı.
MHPArena'da oynanan mücadeleyi Stuttgart 4-0 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23 ve 31. dakikalarda Sehrou Guirassy, 75. dakikada Jeong Woo-yeong, ve 83. dakikada Silas Katompa Mvumpa kaydetti.
Stuttgart, sezonu ikinci noktaladı
Bu sonuçla birlikte puanını 73'e yükselten Stuttgart, Bayern Münih'in Hoffenheim'e yenilmesi ile birlikte ligi 2. sırada bitirdi.
34 puanda kalan Mönchengladbach ise 14. sırada konumlandı.
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