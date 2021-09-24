Bosna Hersek'te hakemi canlı canlı yakmaya çalıştılar

Bosna Hersek'te oynanan Velez Mostar-Borac maçı sonrası ev sahibi takımın taraftarları, hakemi öldürmeye çalıştı.

Bosna Hersek liginde mücadele eden Velez Mostar-Borac karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar kan dondurdu.

Ev sahibi takımın taraftarları, 2-0'lık yenilgi sonrası maçın hakemi Sabrija Topalovic ve yardımcılarını hedef aldı.

Hakemin performansını hatalı bulan taraftarlar, sahaya girerek hakemin üzerine yürüdü. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle karşılaşma devam etti ve 2-0 sonuçlandı.

HAKEMLERİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Karşılaşma sonrası rahat durmayan Velez Mostar taraftarları, hakemleri taşıyan arabayı trafikte durdurarak ateşe verdi.

Araç içine 3 adet meşale ve yanıcı maddeler atan taraftarlar, hakemlere ağır hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaştı.

Araç içinden çıkarak yanmaktan son anda kurtulan maçın hakemleri adeta ölümden döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bosna Hersek emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlatarak suçluların yakalanması için harekete geçti.

Öte yandan sağlık durumları iyi olan hakemlerden sadece 1 kişinin yaralı olduğu öğrenildi.