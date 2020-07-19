Bournemouth kümede kalma savaşında yenildi

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Premier Lig'in 37. haftasında Southampton deplasmanda Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth ile Southampton, Vitality Stadium'da karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın golleri 41. dakikada Danny Ings ve 90+8'de Che Adams'dan geldi. Karşılaşmada 90+4'te Bournemouth'un Sam Surridge ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesi ile VAR'dan döndü.

Premier Lig'in son haftası öncesi kritik bir maçı kaybeden Bournemouth, 31 puanla 18. sırada kaldı. Bournemouth, gelecek hafta Everton deplasmanına konuk olacak.

Galibiyete ulaşan taraf olan Southampton ise, 49 puanla 11. sırada yer aldı. Southampton Premier Lig'in son haftasında, Sheffield United'i konuk edecek.

Bu sonuç sonrası Watford'un Manchester Ciy karşısında alacağı en az 1 puan sonrası, Bournemouth Premier Lig'e veda edecek.