Bournemouth'a takılan Chelsea'nin galibiyet hasreti büyüyor

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea, Bournemouth'u ağırladı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Chelsea'nin gollerini 13. dakikada Cole Palmer ile 90+5. dakikada Reece James attı.

Bournemouth'un sayılaarını 50. dakikada penaltıdan Justin Kluivert ile 68. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Cole Palmer, Eden Hazard'dan bu yana Premier Lig'de üst üste iki sezonda 20'den fazla gol katkısı yapan ilk Chelsea futbolcusu oldu.

CHELSEA'NİN GALİBİYET HASRETİ

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 37 puanla 4. sırada kalan Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek.

34 puanla 7. sırada konumlanan Bournemouth ise Newcastle United deplasmanına gidecek.