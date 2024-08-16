Bournemouth’tan rekor transfer: Evanilson artık Premier Lig’de! Porto’nun golcü ismi Evanilson, 37 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus karşılığında Bournemouth’a transfer oldu

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Yurt dışı transfer piyasası hareketli saatler geçiriyor. Son olarak, Bournemouth rekor bir transfer gerçekleştirdi.

Porto’dan yapılan açıklamaya göre, Evanilson’un transferi için Bournemouth ile anlaşmaya varıldı.

Bu transfer için Bournemouth’un 37 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği, toplam maliyetin 47 milyon euro olduğu belirtildi.

Sağlık kontrolleri ve resmi imza için İngiltere’ye giden Evanilson’un transferi, kısa süre içinde Bournemouth tarafından da duyurulacak.

60 GOL 21 ASİST

Porto formasıyla toplamda 154 maça çıkan Evanilson, 60 gol ve 21 asistlik performansıyla dikkat çekti.