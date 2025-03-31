Bournemouth'u yenen Manchester City yarı finale yükseldi

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İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth, Manchester City'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak yarı finale yükseldi.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Erling Haaland ile 63. dakikada Omar Marmoush attı.

PENALTI KAÇTI

Haaland, 14. dakikada kullandığı penaltıda kaleciye takıldı.

Bournemouth'un tek sayısını 21. dakikada Evanilson kaydetti.

Bu sezon beklentilerin oldukça altında bir sezon geçiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Premier Lig'de ise lider Liverpool'un 22 puan gerisinde yer alan Manchester City, FA Cup yarı finalinde Nottingham Forest ile karşılaşacak.