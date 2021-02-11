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    Braga ve Portolu oyuncular arızalanan ambulansı itti

    Braga ve Portolu oyuncular arızalanan ambulansı itti

    David Carmo'nun sakatlık yaşaması üzerine sahaya giren ambulansın arızalanması, ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu. Aracı, Braga ve Portolu oyuncular iterek dışarı çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 12:39
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    Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Braga ile Porto karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekibin formasını giyen David Carmo, mücadelenin 68. dakikasında sakatlandı.

    Yaşanan bu olay üzerine ambulansla sahaya giren sağlık görevlileri, oyuncuyu hastaneye götürmek için aracı çalıştırdı ancak beklenmedik bir durumla karşılaştı.

    PEPE DE AMBULANSI İTTİ

    Ambulans arızalanınca Bragalı ve Portolu futbolcular aracı iterek sahadan çıkarmaya çalıştı. Ambulansı iten futbolcular içinde Porto forması giyen eski Beşiktaşlı Pepe de yer aldı.

    Braga ve Portolu oyuncular arızalanan ambulansı itti - İZLE

    AYAĞI KIRILDI

    David Carmo'nun ayak bileğinin kırıldığı açıklanırken, buna sebep olan Luis Diaz ise kırmızı kart gördü.

    Braga-Porto maçı ise 1-1 sona erdi. Finale çıkan takımı rövanş mücadelesi belirleyecek.

    Braga ve Portolu oyuncular arızalanan ambulansı itti #1

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