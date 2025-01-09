Braga'yı farklı geçen Benfica final biletini rahat aldı

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Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica, Braga'yı ağırladı.

Rakibini 3-0'lık skorla yenmeyi başaran Benfica, final biletinin sahibi oldu.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 27 ve 37. dakikalarda Angel Di Maria ile 28. dakikada Alvaro Fernandez attı.

Braga'da Oliveira Noro 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

FİNALDE RAKİP SPORTING

Benfica'da karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 65 dakika sahada kalırken mücadeleye yedek kulübesinde başlayan bir diğer milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Benfica, finalde Sporting ile kupa mücadelesi verecek.