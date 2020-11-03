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    Brendan Rodgers: Çağlar'ın iyileşme süreci iyi gidiyor

    Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün ameliyat olmasına gerek olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 15:13
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    Brendan Rodgers: Çağlar'ın iyileşme süreci iyi gidiyor

    Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Leeds United'ı 4-1 yendikleri maçın ardından Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı.

    "ÇAĞLAR'IN AMELİYAT OLMASINA GEREK YOK"

    Rodgers, 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Çağlar'ın daha erken dönebileceğini belirtti.

    Deneyimli teknik adam, "Çağlar'ın ameliyat olmasına gerek yok. Operasyonu bu şekilde yönetiyoruz. İyileşme süreci çok iyi gidiyor" dedi.

    İngiliz basını da bu sözlerin ardından Çağlar'ın beklenenden kısa sürede takıma katılacağını bildirdi.

    Brendan Rodgers: Çağlar ın iyileşme süreci iyi gidiyor #1

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