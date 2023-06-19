Brendan Rodgers, Celtic'e geri döndü İskoçya 1. Ligi takımlarından Celtic, Kuzey İrlandalı Teknik Direktör Brendan Rodgers ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Rodgers, 2016-2019 yılları arasında yine Celtic'i çalıştırmıştı.

AA

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin eski teknik direktörü Brendan Rodgers, İskoç takımı Celtic'in başına geçti.

İskoç kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Celtic Futbol Kulübü, Brendan Rodgers'ın 3 yıllık sözleşme ile kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.

Daha önce Celtic'te görev almıştı

50 yaşındaki teknik adam, 2016 ve 2019 yılları arasında da Celtic'te teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Leicester City ve Celtic dışında daha önce Liverpool, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.