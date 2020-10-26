Brendan Rodgers: Cengiz çok kaliteli bir oyuncu

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Arsenal'i yendikleri maçta asist yapan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e övgüler yağdırdı.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Arsenal zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Londra deplasmanında zaferi getiren golün asistini yapan Cengiz Ünder, hocası Rodgers'tan tam not aldı.

"ÇOK İYİ HAREKETLENDİ"

"Golümüz maçtaki en kaliteli anlardan biriydi." diyen Rodgers, "Youri'nin pasına Cengiz çok iyi hareketlendi." ifadesini kullandı.

"ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU"

"Cengiz'in topu kontrol edişi ve öne doğru sürüşü muhteşemdi." vurgusunu da yapan İngiliz çalıştırıcı, "O çok kaliteli bir oyuncu ama daha fit olması lazım. O da bunu biliyor." dedi.

Premier Lig'de 6 hafta geride kalırken, 4. sırada yer alan Leicester, bir sonraki maçta ligin flaş ekibi Leeds United'la karşılaşacak.