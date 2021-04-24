Brendan Rodgers: Fofana'yı orucunu açması için oyundan aldım

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Fofana'ı oyundan alması ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, evinde West Bromwich'i 3-0 yendi. Bu skorla Leicester 59 puana yükseldi.

Maçta galibeyetten çok Fofana’nın oyundan çıkması konuşuldu.

Ev sahibinde 11'de başlayan ve takımın yıldızlarından olan Wesley Fofana, 60. dakikada oyundan çıktı ve yerine Marc Albrighton oyuna dahil oldu.

“FOFANA ORUÇ TUTUYOR GELİP BİR ŞEYLER YEMESİNİ İSTEDİM”

Brendan Rodgers'ın yaptığı bu değişiklik, İngiltere'de ana gündem maddelerinden biri oldu.

Rodgers konuyla ilgili olarak, "Fofana oruç tutuyor. Kenara gelip bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.