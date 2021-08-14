Brentford, Arsenal'i 2 golle mağlup etti

Brentford, Arsenal'i 2 golle mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Brentford, evinde Arsenal'i 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Brentford, Arsenal'i konuk etti. Premier Lig tarihinde ilk maçına çıkan ev sahibi ekip sürpriz bir galibiyete imza attı.

Brentford'a 3 puanı getiren goller, 22. dakikada Sergi Canos ile 73. dakikada Christian Norgaard'dan geldi.

PREMIER LİG’DEKİ İLK GALİBİYET

Son olarak 1947 yılında İngiltere'de üst düzey ligde mücadele eden Brentford, ligin 'Premier Lig' adını aldıktan 1992 yılından sonra çıktığı ilk maçta ilk galibiyetini almış oldu.