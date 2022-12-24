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    Brentford, Thomas Frank'in sözleşmesini uzattı

    Premier Lig ekiplerinden Brentford'da menajer Thomas Frank'in kontratı 2027 yılına kadar uzatıldı.
    • 24.12.2022 - 14:31
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    Brentford, Thomas Frank'in sözleşmesini uzattı

    Premier Lig ekibi Brentford'da Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesi uzatıldı.

    Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik adamın yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.

    Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı

    Ekim 2018'den bu yana takımın başında bulunan Frank, 2020-21 sezonunda Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı.

    Brentford, Thomas Frank in sözleşmesini uzattı #1

    Takım 10. sırada yer alıyor

    Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 19 puan toplayan Brentford, 10. sırada bulunuyor.

    Brentford, Thomas Frank in sözleşmesini uzattı #2


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