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Brentford, Thomas Frank'in sözleşmesini uzattı
Premier Lig ekiplerinden Brentford'da menajer Thomas Frank'in kontratı 2027 yılına kadar uzatıldı.
- 24.12.2022 - 14:31
Premier Lig ekibi Brentford'da Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesi uzatıldı.
Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik adamın yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.
Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı
Ekim 2018'den bu yana takımın başında bulunan Frank, 2020-21 sezonunda Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı.
Takım 10. sırada yer alıyor
Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 19 puan toplayan Brentford, 10. sırada bulunuyor.