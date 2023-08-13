Brentford - Tottenham maçında kazanan çıkmadı İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Brentford ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Gollü maçta kazanan yok

Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'siz ligde ilk maçına çıkan Tottenham, 11. dakikada Cristian Romero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Brentford, 26. dakikada Bryan Mbeumo'nun penaltıdan golüyle eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Yoane Wissa'nın attığı golle Tottenham karşısında 2-1 öne geçti. Tottenham, bu gole 45. dakikada Emerson ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İlk yarıdaki 4 golün aksine ikinci yarıda mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç beraberlikle tamamlandı.

Alınan bu sonuçla birlikte iki takım da yeni sezona 1'er puanla başladı. Tottenham, Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United'ı konuk edecek. Brentford ise deplasmanda Fulham'la karşı karşıya gelecek.