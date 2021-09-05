Brezilya - Arjantin maçında karantina ve sınır dışı krizi

Brezilya - Arjantin maçında karantina ve sınır dışı krizi

Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği Dünya Kupası elemeleri maçında 4 Arjantinli futbolcunun karantina şartlarını ihlali nedeniyle sınır dışı edilmeye çalışılması ortamı gerdi.

CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma sırasında Brezilyalı yetkililer, İngiltere'den gelen Arjantinli 4 futbolcunun karantina şartlarını deldiğini tespit ettiği için maç sırasında sahaya girip sınır dışı etmeye çalıştı.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA YÖNELDİ

Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.

Brezilya - Arjantin maçında karantina ve sınır dışı krizi-Video

4 OYUNCUNUN SINIR DIŞI EDİLMESİ İSTENDİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.

MAÇ ASKIYA ALINDI

Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.

Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.