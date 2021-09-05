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Brezilya - Arjantin maçında karantina ve sınır dışı krizi
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 22:47
- Güncelleme : 05.09.2021 - 22:57
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma sırasında Brezilyalı yetkililer, İngiltere'den gelen Arjantinli 4 futbolcunun karantina şartlarını deldiğini tespit ettiği için maç sırasında sahaya girip sınır dışı etmeye çalıştı.
OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA YÖNELDİ
Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.
Brezilya - Arjantin maçında karantina ve sınır dışı krizi-Video
4 OYUNCUNUN SINIR DIŞI EDİLMESİ İSTENDİ
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.
MAÇ ASKIYA ALINDI
Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.
Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.