Brezilya - Arjantin maçında olay çıktı! Messi'den maç sonu tepki Brezilya ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maçta büyük olaylar yaşandı. Arjantin'den Lionel Messi ile Brezilya'dan Rodrygo da saha içinde tartışma yaşadı.

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçına, yaşanan olaylar damga vurdu.

Brezilya polisi, Arjantin taraftarlarına copla müdahalede bulundu. Lionel Messi, bu olay sonrası takımı soyunma odasına götürdü ve birkaç dakika sonra Arjantin sahaya geri döndü.

Messi, takımı soyunma odasına götürürken Brezilya'dan Rodrygo ile saha içinde bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Lionel Messi'ye, "Korkaklar" dediği ifade edildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuyuz? Kapayın çenenizi!" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Messi tepki gösterdi

Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor, Brezilyalıların Arjantinlilere uyguladığı baskı devam ediyor. Bu kabul edilemez, çılgınlık! Bu derhal sona ermeli." şeklinde bir açıklama yaptı.

Öte yandan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de Brezilya polisinin, taraftarlarına copla saldırısının ardından polise müdahalede bulundu.

Brezilya ile Arjantin arasında Maracana'da oynanan mücadele ise Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamenti attı.