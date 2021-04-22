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    Brezilya Ligi'nde Henrique, sakat sakat gol attı

    Brezilya Ligi'nde Henrique, sakat sakat gol attı

    Brezilya Mineiro 1 Ligi’nde oynanan Pousa Alegre - Cruzeiro maçına Paulo Henrique damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 15:52
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    Brezilya’nın 2. Ligi olan Mineiro 1 Ligi’nde oynanan Pousa Alegre - Cruzeiro karşılaşması 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

    Karşılaşmanın tek golünü atan ve takımına galibiyeti getiren Paulo Henrique ise maça damga vurdu.

    SAKAT HALİYLE GOLÜ ATTI

    Henrique takımını öne geçirmek için elinden geleni yaptı. Golü atarken sakatlık geçiren Henrique, kendini yere bırakmayarak seke seke golü atmak için kendini zorladı.

    Topu zorla ileri süren oyuncu, sakat haliyle topu kaleye yuvarlayarak golü attı.

    Golü atarken sakatlık geçiren ve oyundan alınan Henrique’nin o anları ve pozisyon takibi ise alkış aldı.

    Brezilya Ligi'nde Henrique, sakat sakat gol attı ViDEO

    Brezilya Ligi nde Henrique, sakat sakat gol attı #1

    Brezilya Ligi nde Henrique, sakat sakat gol attı #2

    Brezilya Ligi nde Henrique, sakat sakat gol attı #3

    Brezilya Ligi nde Henrique, sakat sakat gol attı #4

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