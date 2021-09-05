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- Brezilya maçında Arjantinli futbolcular, sahayı terk etti
Brezilya maçında Arjantinli futbolcular, sahayı terk etti
- AA & Ensonhaber
- 05.09.2021 - 23:19
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşmaya koronavirüs ve sınır dışı krizi damga vurdu.
BREZİLYALI SAĞLIK YETKİLİLERİ SAHAYA İNDİ
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumu'nda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.
4 OYUNCU KARANTİNAYI DELİNCE MAÇ DURDU
ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.
Brezilya - Arjantin maçında karantina ve sınır dışı krizi-Video
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI SAHAYI TERK ETTİ, MAÇ ERTELENDİ
Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti.
Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu.
Arjantin Milli Takımı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maçın ertelendiğini duyurdu.
4 OYUNCUNUN ARJANTİN'E DÖNMESİ İSTENMİŞTİ
ANVISA, maçtan önce Premier Lig'te top koşturan Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın Arjantin'e dönmesini istemişti.
Yetkililer, 4 futbolcunun son 14 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadığına dair belge imzaladığını belirtti.
BREZİLYA'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Brezilya'da koronavirüs salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.