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Brezilya maçında Arjantinli futbolcular, sahayı terk etti

Brezilya maçında Arjantinli futbolcular, sahayı terk etti

Brezilya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası Elemeleri grup maçında bazı Arjantinli oyuncuların karantina ihlali nedeniyle sınır dışı edilmek istenmesi üzerine tüm futbolcular sahayı terk etti.