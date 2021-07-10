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    Brezilya Teknik Direktörü Tite: Messi'yi nasıl durduracağımı buldum

    Brezilya Teknik Direktörü Tite: Messi'yi nasıl durduracağımı buldum

    Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Arjantin maçı öncesi, "Messi'yi nasıl durduracağımızı biliyorum ama bunu söylemem." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 09:44
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    Brezilya teknik direktörü Tite, Arjantin ile oynayacaklar Copa America öncesinde konuştu.

    Deneyimli teknik adam çok fazla sorulan Messi'yi nasıl durduracaklarına ilişkin soruya verdiği ilginç gündem oldu.

    Tite açıklamasında, "Messi'yi nasıl durduracağımızı biliyorum ama bunu söylemem" ifadelerini kullandı.

    Brezilya Teknik Direktörü Tite: Messi yi nasıl durduracağımı buldum #1

    “NEYMAR’I NASIL DURDURACAĞINI SÖYLERSE AÇIKLARIM”

    Arjantin cephesinde de Neymar'ı durdurma planları olduğunu bildiğini söyleyen Tite, "Arjantin Neymar'ı nasıl durduracağını söylerse ben de Messi'yle ilgili planımı açıklarım" dedi.

    Copa America'nın bulundukları bölge açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Tite, "Turnuvanın en çok dribling yapan, en çok top süren gibi bireysel oyunlarını yapan takım biziz. Kupayı da almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

    Brezilya Teknik Direktörü Tite: Messi yi nasıl durduracağımı buldum #2

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