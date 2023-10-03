Brezilya'da sahayı karıştıran hareket: Bir anda 3 kişi kırmızı kart gördü Santos'un Vasco da Gama'yı 4-1 mağlup ettiği maçta saha karıştı. Yeferson Soteldo'nun hareketi sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi.

ensonhaber.com Brezilya Serie A'nın 25. hafta maçında Santos, sahasında Vasco da Gama'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazanırken, maçtaki bir hareket olay oldu. Soteldo'nun hareketi sahayı karıştırdı 55. dakikada maç 3-1 devam ederken, Santos'un kanat oyuncusu Yeferson Soteldo taç çizgisine yakın bir noktada topun üztüne çıktı. Bu hareket sinirleri gererken Vasco'nun golcüsü Sebastian Ferreira, Soteldo'ya sert bir müdahalede bulundu. Faulün ardından saha bir anda karıştı. 3 kırmızı kart çıktı Santos ve Vasco da Gama futbolcuları saha içinde birbirine girerken olaylar güçlükle yatıştırıldı. Olayların ardından 60. dakikada Lucas Lima, Gary Medel ve Rodrigo Fernandez kırmızı kartla oyundan atıldı. (Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır)