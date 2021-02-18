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    Brezilya'da VAR teknolojisi bozuldu, ortalık karıştı

    Internacional ile Vasco da Gama arasında oynanan maçta, VAR cihazının bozulması nedeniyle ofsayt çizgisi çekilemedi. Hakem golü geçerli sayarken, Vasco da Gama maçın tekrar edilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 17:15
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    Brezilya'da VAR teknolojisi bozuldu, ortalık karıştı

    Futbolda VAR kullanımına ilişkin skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    Brezilya 1. Liginde Internacional’in Vasco da Gama’yı 2-0 yendiği maçta, VAR cihazı bozulduğu için pozisyon incelemesi yapılamadı ve ofsayttan atılan gol geçerli sayıldı.

    TEKRAR BAŞVURUSU YAPILDI

    Kümede kalma mücadelesi veren Vasco da Gama, çok kritik bir mağlubiyet alırken, federasyona maçın tekrar edilmesi için başvuruda bulundu.

    Brezilya da VAR teknolojisi bozuldu, ortalık karıştı #1

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