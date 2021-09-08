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    Brezilya'dan Premier Lig kulüplerine misilleme

    İngiltere Premier Lig'de 5 kulüp, Brezilya Futbol Federasyonunun girişimi nedeniyle 10-14 Eylül tarihlerinde, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı futbolcularını oynatamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:53
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    Brezilya'dan Premier Lig kulüplerine misilleme

    Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemesini farklı bir boyuta taşıdı.

    BBC'de yer alan habere göre, ulusal federasyonun talep etmesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için FIFA'ya başvuran Brezilya Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun 10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig takımlarının kadrosunda yer almasının önüne geçti.

    BREZİLYA’DAN MİSİLLEME

    Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Firmino, Manchester City'de Ederson ve Gabriel Jesus, Chelsea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.

    Brezilya dan Premier Lig kulüplerine misilleme #1

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