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    Brezilyalı futbolcu Bruninho evinde öldürüldü

    23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruninho, evinde vurularak öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 15:33
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    Brezilyalı futbolcu Bruninho evinde öldürüldü

    Brezilya basınında yer alan haberlere göre orta saha oyuncusu Bruninho, sabah saatlerinde Belem'deki evinde öldürüldü.

    Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Brezilya polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Son olarak Sociedade Esportiva de Picos forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamamıştı.

    Brezilyalı futbolcu Bruninho evinde öldürüldü #1

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