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Brezilyalı futbolcu hakemi öldüresiye dövdü
Brezilya 6. Ligi'ndeki Guarani-SC Sao Paulo maçında Wiliam Ribeiro adlı futbolcu, yere düşürdüğü orta hakemi tekmeledi. Brezilyalı oyuncu cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 12:07
- Güncelleme : 05.10.2021 - 12:21
Brezilya 6. Ligi'nde, akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı.
HAKEMİ HASTANELİK ETTİ
Guarani-SC Sao Paulo mücadelesinde Wiliam Ribeiro adlı oyuncu, bir anda sinirlendiği hakemi tekmelemeye başladı. Yere düşmesine rağmen saldırmaya devam eden Ribeiro, hakemi hastanelik etti.
Brezilyalı futbolcu hakemi öldüresiye dövdü - İZLE
CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇUYLA TUTUKLANDI
Ambulansla sahadan çıkartılan mağdur hakemin sağlık durumu ciddiyetini korurken, rakip oyuncular tarafından durdurulan Brezilyalı futbolcu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklandı.