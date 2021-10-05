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    Brezilyalı futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

    Brezilyalı futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

    Brezilya 6. Ligi'ndeki Guarani-SC Sao Paulo maçında Wiliam Ribeiro adlı futbolcu, yere düşürdüğü orta hakemi tekmeledi. Brezilyalı oyuncu cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 12:21
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    Brezilya 6. Ligi'nde, akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı.

    HAKEMİ HASTANELİK ETTİ

    Guarani-SC Sao Paulo mücadelesinde Wiliam Ribeiro adlı oyuncu, bir anda sinirlendiği hakemi tekmelemeye başladı. Yere düşmesine rağmen saldırmaya devam eden Ribeiro, hakemi hastanelik etti.

    Brezilyalı futbolcu hakemi öldüresiye dövdü - İZLE

    Brezilyalı futbolcu hakemi öldüresiye dövdü #1

    CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇUYLA TUTUKLANDI

    Ambulansla sahadan çıkartılan mağdur hakemin sağlık durumu ciddiyetini korurken, rakip oyuncular tarafından durdurulan Brezilyalı futbolcu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklandı.

    Brezilyalı futbolcu hakemi öldüresiye dövdü #2

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