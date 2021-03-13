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    Brezilyalı hakem sahada altına işedi

    Brezilyalı hakem sahada altına işedi

    Boavista-Goias maçını yöneten Brezilyalı hakem Denis Ribeiro Serafim'in sahanın ortasında altına işemesi, sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 09:46
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    Brezilya Kupası'nda Boavista ile Goias takımları karşı karşıya geldi.

    Boavista'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma öncesinde ilginç bir olay yaşandı.

    Brezilyalı hakem sahada altına işedi #1

    VAKİT YOK DEDİ ALTINA İŞEDİ

    Mücadelenin hakemi Denis Ribeiro Serafim, başlama düdüğünden önce 'vakit kalmadığı için' oldukça rahat bir şekilde sahanın ortasında altına işedi.

    Bu skandal hareket sosyal medyada çok konuşuldu.

    Brezilyalı hakem sahada altına işedi #2

    Brezilyalı hakem sahada altına işedi #3

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