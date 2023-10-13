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Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Venezuela karşı karşıya geldi.
50. dakikada Magalhaes ile öne geçen Brezilya skoru koruyamadı. Konuk ekip, 85. dakikada Eduard Bello ile beraberliği getiren golü atarken, Brezilyalı taraftarlar ise öfkesini takımın yıldız ismi Neymar'a kustu.
Mısır kovası attılar
Birkaç gün önce bir kez daha baba olma sevinci yaşayan başarılı futbolcu, maç sonunda soyunma odasına giderken kafasına isabet eden mısır kovası sonucunda çok sinirlendi.
Takım arkadaşlarının sakinleştirdiği Neymar, güçlükle soyunma odasına götürüldü.
O anlar sosyal medyaya da damgasını vurdu.
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