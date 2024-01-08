Brezilya'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Dorival Junior sürprizi

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Brezilya Milli Takımı, Fernando Diniz'in görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğünün, 61 yaşındaki Brezilyalı teknik adam Dorival Junior'a emanet edildiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Sao Paulo'yu çalıştıran Dorival Junior, Sao Paulo'dan ayrılarak Brezilya'nın başına geçecek.

"Bir hayal gerçekleşti"

Ayrılığı resmen duyuran Sao Paulo'nun resmi kaynaklarına Dorival Junior, şöyle konuştu:

Bu kişisel bir hayalin gerçekleşmesi, ki bu da ancak Sao Paulo'da yaptığım işlerin takdir edilmesi sayesinde mümkün oldu. Bu nedenle, başkan ve yönetim kurulu tarafından yetkin bir şekilde yönetilen bu önemli yeniden yapılanma döneminin bir parçası olduğunuz için size teşekkür etmeliyim. Son yıllarda altyapıya yapılan yatırım ve planlama sayesinde kulüp, piyasadaki en nitelikli profesyonelleri ağırlamaya hazır. Taraftarlara da tüm sevgi ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum.