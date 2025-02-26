Brighton, Bournemouth'u yendi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton & Hove Albion, Bournemouth'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ile Danny Welbeck atarken Bournemouth'un tek sayısını Justin Kluivert kaydetti.
FERDİ'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Brighton'da sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, kadroda yer almadı.
Bu sonuçla puanını 43 yapan Brighton & Hove Albion, ligdeki bir sonraki maçında Fulham'ı ağırlayacak.
43 puanda kalan Bournemouth ise Tottenham Hotspur deplasmanına gidecek.
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