Brighton evinde Chelsea'yi dağıttı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Brighton & Hove Albion, Chelsea'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
FERDİ'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Galibiyet gollerini 27. dakikada Kaoru Mitoma ile 38 ve 63. dakikalarda Yankuba Minteh'in kaydettiği Brighton'da sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu kadroda yer almadı.
Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Brighton & Hove Albion, ligdeki bir sonraki maçında Southampton deplasmanına gidecek.
43 puanda kalan Chelsea ise deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.
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