Brighton geriden gelerek Chelsea'yi eledi

Haber Merkezi
İngiltere FA Cup 4. turunda Brighton & Hove Albion, Chelsea'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başararak adını bir üst tura yazdırdı.
Chelsea ise turnuvaya veda eden ekip oldu.
FERDİ'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Georginio Rutter ile 57. dakikada Kaoru Mitoma attı.
Chelsea'nin tek sayısını 5. dakikada Bart Verbruggen (KK) kaydetti.
Brighton & Hove Albion'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.
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