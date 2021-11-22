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    Bruma, PSV'nin en golcüsü oldu

    Sezon başında ismi Adana Demirspor ve Beşiktaş ile anılan eski Galatasaraylı Bruma, ilk etapta gözden çıkarıldığı PSV Eindhoven'ın Hollanda Eredivisie'deki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:08
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    Bruma, PSV'nin en golcüsü oldu

    Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, sezon içinde sürpriz bir isimden önemli katkı almaya başladı. İlk etapta gözden çıkarılan eski Galatasaraylı Bruma, 5 golle takımının Eredivisie'de en çok gol atan ismi haline geldi.

    De Telegraaf, Bruma'nın sezon başında Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyince PSV'de kaldığını ve sonrasında PSV'nin Eredisivie'deki sürpriz golcüsü haline geldiğini aktardı.

    11 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

    Bruma'nın ismi, Beşiktaş'ın yanı sıra Adana Demirspor ve Olympiacos gibi ekiplerle de anılmıştı.

    Bu sezon PSV ile Eredivisie'de sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maça çıkan Bruma; 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Bruma, PSV nin en golcüsü oldu #1

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