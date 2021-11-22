Bruma, PSV'nin en golcüsü oldu

Bruma, PSV'nin en golcüsü oldu

Sezon başında ismi Adana Demirspor ve Beşiktaş ile anılan eski Galatasaraylı Bruma, ilk etapta gözden çıkarıldığı PSV Eindhoven'ın Hollanda Eredivisie'deki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, sezon içinde sürpriz bir isimden önemli katkı almaya başladı. İlk etapta gözden çıkarılan eski Galatasaraylı Bruma, 5 golle takımının Eredivisie'de en çok gol atan ismi haline geldi.

De Telegraaf, Bruma'nın sezon başında Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyince PSV'de kaldığını ve sonrasında PSV'nin Eredisivie'deki sürpriz golcüsü haline geldiğini aktardı.

11 MAÇTA 5 GOL 1 ASİST

Bruma'nın ismi, Beşiktaş'ın yanı sıra Adana Demirspor ve Olympiacos gibi ekiplerle de anılmıştı.

Bu sezon PSV ile Eredivisie'de sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maça çıkan Bruma; 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.