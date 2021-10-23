Bruno Alves: Futbolu bırakmama Ronaldo engel oldu

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Bruno Alves, Cristiano Ronaldo ile yaptığı konuşmanın ardından futbolu bırakmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Familicao ile anlaşan ancak 20 gün sonra takımdan ayrılan ve Yunanistan Ligi takımlarından Apollon Smyrnis'e imza atan savunma oyuncusu Bruno Alves, Cristiano Ronaldo ile yaptığı konuşmayı anlattı.

Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun kendisine mesaj attığını söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, futbolu bırakma kararından bu mesaj sonrasında vazgeçtiğini söyledi.

“RONALDO BANA SAKIN PES ETME DEDİ”

Ronaldo'nun kendisine söyledikleri sonrasında Apollon'a imza attığını dile getiren Alves, "Cristiano Ronaldo bana, 'Oynamaya devam etmelisin. Dön ve aynaya bir bak, iyi durumdasın. Futbolu ne kadar sevdiğini biliyorum, bu yüzden sakın pes etme.' dedi. Ronaldo, futbolu bırakmayı düşündüğüm sırada kararımı değiştirdi. Dünyanın en iyilerinden birinden gelen büyük bir destekti bu. Eğer Cristiano bana, devam et diyorsa bu, devam edebileceğim içindir." ifadelerini kullandı.

Bruno Alves, bu sezon Apollon formasıyla 5 resmi maçta görev aldı. Alves, 2013-2016 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giymişti.