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Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'yu geçti

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'yu geçti

Bruno Fernandes, Manchester United'daki ilk 50 maçında 27 gol attı ve 17 asist yaptı. Portekizli futbolcu, bu istatistiklerle vatandaşı Ronaldo'yu geride bıraktı.