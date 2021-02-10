Bruno Fernandes gol atan arkadaşına küfretti

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, attıkları bir gol sonrasında takım arkadaşına "O pas bana atıldı" diyerek serzenişte bulundu.

Manchester United'ın West Ham United'ı 1-0 yenerek tur atladığı Federasyon Kupası maçı sırasında Bruno Fernandes ile galibiyet golünü atan Scott McTominay arasındaki diyalog canlı yayına yansıdı.

"O PASI BENİM İÇİN ATMIŞTI"

Marcus Rashford, ceza sahası içerisinde bulunan Bruno Fernandes'e pasını çıkardı. Araya sürpriz bir koşu atan Scott McTominay, fileleri havalandırarak turu getirdi.

Gol sevinci sırasında Bruno Fernandes, McTominay'ın yanına koşarak, "O pası benim için atmıştı o... ç...." diye bağırdı. Tribünlerin pandemi nedeniyle kapalı olması yüzünden ses, TV ekranlarına da yansıdı.



