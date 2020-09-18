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Bruno Fernandes Manchester United'ın en iyi oyuncusu seçildi
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, takımda yılın en iyi oyuncusu seçildi.
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 12:41
- Güncelleme : 18.09.2020 - 12:41
Premier Lig takımlarından Manchester United'da Bruno Fernandes, performansıyla taraftarların sevgilisi haline geldi.
YILIN OYUNCUSU FERNANDES
Tecrübeli futbolcu takımda yılın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester ekibine şubat ayında katılan 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu seçildiği duyuruldu.
Fernandes'in yanı sıra Fransız futbolcu Anthony Martial ikinci, İngiliz oyuncu Marcus Rashford üçüncü sırada yer aldı.
Manchester United'da 22 karşılaşmada görev alan Fernandes, 12 kez ağları sarstı.