Dolar
7.5622
0.2053%
Euro
8.9574
0.039%
Altın
1953.72
0.4901%
Borsa
1112.46
0.162%
G. Altın
475.255
0.7489%
Bitcoin
83325.87
0.8104%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Bruno Fernandes Manchester United'ın en iyi oyuncusu seçildi

    Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, takımda yılın en iyi oyuncusu seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 12:41
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 12:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bruno Fernandes Manchester United'ın en iyi oyuncusu seçildi

    Premier Lig takımlarından Manchester United'da Bruno Fernandes, performansıyla taraftarların sevgilisi haline geldi.

    YILIN OYUNCUSU FERNANDES

    Tecrübeli futbolcu takımda yılın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester ekibine şubat ayında katılan 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu seçildiği duyuruldu.

    Fernandes'in yanı sıra Fransız futbolcu Anthony Martial ikinci, İngiliz oyuncu Marcus Rashford üçüncü sırada yer aldı.

    Manchester United'da 22 karşılaşmada görev alan Fernandes, 12 kez ağları sarstı.

    Bruno Fernandes Manchester United ın en iyi oyuncusu seçildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir