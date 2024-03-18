Bruno Fernandes: Taraftarı pek mutlu edemedik Manchester United'ın yıldız ismi Bruno Fernandes, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Manchester United'ın yıldız ismi Bruno Fernandes, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada, "FA Cup ile Premier Lig'in birbirinden farklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Ligde artık 10 maçımız kaldı ve kendimize güvenimiz yok. Şimdiki amacımız ne olursa olsun Brentford'a puan kaybetmemek. Şampiyonlar Ligi'ne gidebileceğimize inanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Pek iyi sonuçlar alamadık"

Bu sezonun diğer senelerden farklı olduğunu belirten Portekizli, Liverpool galibiyetiyle ilgili şöyle konuştu:

Geçen yıl Liverpool'a karşı yine iyi bir geri dönüş olmuştu. Bugün oyun biraz daha heyecanlı, biraz daha özel. Bu bir eleme maçı, kaybederseniz elenirsiniz. Taraftarların arasındaki rekabetin de farkındayız. Bu maçı onlar için kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bu sene onlar için pek iyi sonuçlar alamadık.

MANU, FA Cup çeyrek finalinde Amad Diallo'nun 120. dakikada attığı golle maçı 4-3 kazandı ve Liverpool'u kupada saf dışı bıraktı.