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    Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

    Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in trafik kazası geçirdiği ancak sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
    • 18.04.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 14:05
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    Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, bu sabah saatlerinde lüks marka spor aracıyla antrenmana giderken trafik kazası geçirdi.

    Ada basınında yer alan haberlerde, Portekizli futbolcunun ve araçtaki diğer yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu, kazada yalnızca maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

    Antrenmana katılmasında bir engel yok

    27 yaşındaki futbolcunun bugünkü antrenmana katılmasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.

    Salı akşamı Liverpool ile oynanacak mücadele öncesinde bugün düzenlenecek olan basın toplantısında konuşacak olan teknik direktör Ralf Rangnick'in, oyuncusunun son durumuna ilişkin net bir açıklama yapması bekleniyor.

    Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi #1


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