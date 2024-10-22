Bu da oldu! Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden tamamlayan takım şampiyonluğa ulaşamadı
Haber Merkezi

İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

Sezon sonunda ortaya çıkan puan durumu futbolseverler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

1 PUANLA ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDILAR

Angelholms FF, 18 maçtan oluşan ligde; 15 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sezonu 48 puanla namağlup tamamlamadı.

Tüm yıl boyunca kalesinde hiç gol görmeyen takım şampiyonun 1 puan gerisinde ligi tamamladı.

Ljungbyheds IF takımı 16 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 49 puanla şampiyon oldu.

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Emre Çalışkan
Editor