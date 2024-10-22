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Bu da oldu! Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden tamamlayan takım şampiyonluğa ulaşamadı

Bu da oldu! Sezonu namağlup ve hiç gol yemeden tamamlayan takım şampiyonluğa ulaşamadı İsveç Kadınlar 4. Ligi’nde mücadele eden Angelholms FF, 18 hafta süren ligi 15 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup tamamlayıp tüm sezon boyunca gol yememesine rağmen şampiyon olamadı.