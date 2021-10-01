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Buffon'un eğlenceli anları
43 yaşında Parma'ya transfer olan ve kalecilik kariyerine devam eden Gianluigi Buffon, 'Taş kağıt makas' oyununda da yenilmiyor.
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 14:46
- Güncelleme : 01.10.2021 - 15:00
Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Buffon, kariyerine eski kulübü Parma'da devam ediyor.
43 yaşındaki deneyimli file bekçisi Parma'nı kalesini korurken, deneyimlerini de genç takım arkadaşlarına aktarıyor.
TAŞ KAĞIT MAKAS'TA DA EN İYİSİ
Soyunma odasında zaman zaman eğlenen Buffon, takım arkadaşlarıyla 'Taş kağıt makas' oyununu oynadı.
Oyunda da oldukça iyi olan deneyimli file bekçisi rakiplerine şans tanımadı.
Herkesi birer birer yenen Buffon'un eğlenceli anlarını bir arkadaşı cep telefonuyla kaydetti.
Buffon'un eğlenceli anları İZLE