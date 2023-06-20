Bukayo Saka'da depremzedelere konteyner ev yardımı Premier Lig'de Arsenal forması giyen Bukayo Saka, ülkemizde depremden etkilenen 26 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner ev yardımında bulundu.

Türkiye'nin yüreği 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle yanmıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Yaşanan bu afet sonrasında bölgeye bir çok yardım gönderildi.

Destekte bulunan isimler arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Bukayo Saka da yer aldı. Genç futbolcu, 26 depremzede aileye yardımda bulundu.

Konteyner ev yardımı yaptı

Bukayo Saka, gençlik yardım kuruluşu BigShoe ile bir araya geldikten sonra Türkiye'deki depremden etkilenen aileler için hayati barınaklara fon sağladı.

İngiliz yıldız, ülkemizdeki depremden etkilenen 26 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner ev yardımı yaptığı belirtildi.

Big Show'un amacı, dünyanın dört bir yanındaki çocukların köklü sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve aralarında Antonio Rudiger, Paul Pogba ve Mesut Özil'in de bulunduğu bazı yıldız futbolcuların desteğine sahip olmak.