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Bukayo Saka'nın Mesut Özil sevinci
Newcastle United'a gol atan Bukayo Saka, Mesut Özil'in gol sevinciyle golü kutladı.
- Haber Merkezi
- 27.11.2021 - 17:26
- Güncelleme : 27.11.2021 - 17:29
İngiltere Premier Lig'de Arsenal'in Newcastle United'ı ağırladı.
55. dakikada sahneye çıkan Bukayo Saka attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın 66. dakikasında Martinelli, nefis bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını rahatlattı.
SAKA'DAN MESUT ÖZİL GOL SEVİNCİ
İlk golü kaydeden Saka golü de tanıdık bir sevinçle kutladı. Bukayo Saka, attığı golü Mesut Özil'in gol sevinciyle karşıladı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal, 3 puanı hanesine yazdırarak 5. sıradaki yerini aldı.